Küçükçekmece Belediyesinden, ‘Küçükçekmece - kuşların evi’ eseri

Doğal ve kültürel yaşamı korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, doğal zenginliklerini hem korumak hem de ortaya çıkarmak amacıyla geleceğe yönelik kapsamlı bir bilimsel kaynağı yayın hayatına kazandırdı.
Magma Dergisi işbirliğiyle oluşturulan kitabın yazarlığını Süreyya İsfendiyaroğlu, editörlüğünü Oktay Uludağ, yayın koordinatörlüğünü Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç yaptı. İlçe adına kültürel ve doğal mirası korumak için yapılan kapsamlılığı bakımından ilk çalışma özelliğine sahip kitabın fotoğraflarını Prof. Dr. Ahmet Karataş derledi.