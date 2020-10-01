Küçükçekmece Belediyesinden, ‘Küçükçekmece - kuşların evi’ eseri

Doğal ve kültürel yaşamı korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, doğal zenginliklerini hem korumak hem de ortaya çıkarmak amacıyla geleceğe yönelik kapsamlı bir bilimsel kaynağı yayın hayatına kazandırdı.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçenin en büyük zenginliklerinden biri olan Küçükçekmece Gölü’nde yaşayan 163 kuş türünü kitap haline getirerek, ilçenin coğrafyası ve tabiat varlıklarını gelecek kuşaklara aktarmak için önemli bir adım attı. Araştırmacılar, gezginler ve doğa kaşifleri için bir rehber özelliği taşıyan kitap, farklı mevsimlerde ilçede görülen kuşlara dair ayırt edici özellikleri, kelimelerin yanında fotoğraflarla da anlatıyor.

Magma Dergisi işbirliğiyle oluşturulan kitabın yazarlığını Süreyya İsfendiyaroğlu, editörlüğünü Oktay Uludağ, yayın koordinatörlüğünü Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç yaptı. İlçe adına kültürel ve doğal mirası korumak için yapılan kapsamlılığı bakımından ilk çalışma özelliğine sahip kitabın fotoğraflarını Prof. Dr. Ahmet Karataş derledi.