Küçükçekmece Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz LGS danışmanlık

Küçükçekmece Belediyesi, ücretsiz Liselere Giriş Sınavı (LGS) kurslarının ardından, ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetiyle öğrencilere destek olmaya devam ediyor.

Cennet, İkitelli, Halkalı ve Sefaköy Bilgi Evleri’nde 09.00-17.30 saatlerinde gerçekleştirilen danışmanlık hizmeti, sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılıyor. 12 rehber öğretmen ve tercih danışmanı, kafası karışık olan gençlere tercih dönemini doğru değerlendirmeleri konusunda yardımcı oluyor. Hizmetten yararlanmak isteyen Küçükçekmeceli öğrencilerin, belirtilen tarihler arasında kendilerine en yakın Bilgi Evi’ni arayarak, randevu alması gerekiyor.

Gençlerin kariyer eğilimleri ve hayalleri doğrultusunda doğru tercih yapmaları için ücretsiz danışmanlık hizmeti başlattıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Gençler ve çocuklarımızın layık oldukları eğitime, en modern metotlarla, eşit şartlarda ulaşabildiği bir Küçükçekmece için çalışmaya devam ediyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Sınava hazırlık sürecinde ücretsiz LGS kursu desteği ile öğrencilerimizin yanındaydık. Şimdi tercih zamanı. Doğru tercihi birlikte yapmayı umuyorum ve tüm gençlerimize bu zorlu maratonda başarılar diliyorum” diye konuştu.