Küçükçekmece Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz LGS danışmanlık

Küçükçekmece Belediyesi, ücretsiz Liselere Giriş Sınavı (LGS) kurslarının ardından, ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetiyle öğrencilere destek olmaya devam ediyor.
Gençlerin kariyer eğilimleri ve hayalleri doğrultusunda doğru tercih yapmaları için ücretsiz danışmanlık hizmeti başlattıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Gençler ve çocuklarımızın layık oldukları eğitime, en modern metotlarla, eşit şartlarda ulaşabildiği bir Küçükçekmece için çalışmaya devam ediyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Sınava hazırlık sürecinde ücretsiz LGS kursu desteği ile öğrencilerimizin yanındaydık. Şimdi tercih zamanı. Doğru tercihi birlikte yapmayı umuyorum ve tüm gençlerimize bu zorlu maratonda başarılar diliyorum” diye konuştu.