Küçükçekmece’de 1970 model bakkal sergisi

Küçükçekmece Belediyesi ‘bakkal tarihçesi’ üzerine hazırladığı “Bizim Bakkal, Mahalle Bakkalından Süpermarkete Bir Esnaf Hikâyesi” başlıklı sergide ziyaretçilerini 70, 80 ve 90’lı yıllara doğru tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Önleri cam vitrinli teneke kutularda bisküvi ve gofretler, lolipop benzeri kamış şekerler, misket, gazoz, ciklet, sabun tozu, günümüzde pek çoğumuzun çocukluk ve ilk gençlik anılarında kalan bu ürünlerin ambalajlarını Küçükçekmece Belediyesi, Aziz Alçiçek’in koleksiyonundan yararlanarak, ‘Bizim Bakkal’ sergisinde bir araya getirdi.

5 Mart’a kadar izlenebilir

Sergide “Mahalle Bakkalı” kültürünün anlatıldığı bölümlerde dönem ürünleri de başlıklar altında görülebilecek. Sergide Osmanlı dönemi evrak, görsel, veresiye defterlerinin yanı sıra yine o dönem çeşitli bakkal malzeme ve ürünleri de sergileniyor. Bakkal tarihçesi ile başlayan sergide gıda, temizlik, kişisel gelişim, kırtasiye, oyuncak, ciklet, bisküvi, çikolata gibi ilk dönem örnekler; Türk Sineması’nda bakkal hikâyeleri ile 1960’lardan sonra hayatımıza giren reklamlarla birlikte izlenebilecek.

Türkiye’nin ticaret dönemeçlerini de anlatan sergi, 5 Mart’a kadar CKSM’de ziyaret edilebilir.