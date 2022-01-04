Küçükçekmece’de budanan ağaç dalları evleri ısıtıyor

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevsim şartlarına bağlı olarak ilçe genelinde sürdürdüğü ağaç budama çalışmalarından elde edilen ağaç dallarını, ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak ulaştırıyor. Budanan ağaçlardan haftada 10 aileye kışlık yakacak temin eden Küçükçekmece Belediyesi, başvuruda bulunan 80 ailenin tamamının odun ihtiyacını karşılayarak, vatandaşlardan gelen talebe göre bu hizmeti kış ayları boyunca sürdürecek.

İhtiyacı olan ailelere yakacak desteğinde bulunduklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Kış mevsimiyle birlikte yol kenarlarında, park, bahçe ve yeşil alanlarda kuruyan, ekonomik ömrünü tamamlayan, tehlike arz eden, hava şartlarına dayanamayıp dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları ekiplerimiz tarafından titizlikle yapılırken, budanan ağaç dallarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için değerlendirmek istedik. İsraftan kaçındığımız her çalışmanın örnek teşkil ettiğini biliyorum. Bu kapsamda ağaç budama çalışmalarımızla birlikte ailelere yakacak desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Başvurular Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılıyor

Küçükçekmece’de budanan ağaç dalları belirlenen depoda toplanarak ayrıştırılıyor. Yakılacak durumda olmayanlar ise talaş haline getirilerek, geri dönüşüme gönderiliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışma sayesinde hem budama işleminden elde edilen odunlar israf edilmeyerek ekonomiye kazandırılıyor hem de ihtiyaç sahiplerinin yakacak ihtiyaçları karşılanmış oluyor. Yakacak talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden gerçekleştirebilirler.