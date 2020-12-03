Küçükçekmece’de koronavirüs önlemleri artarak devam ediyor

Küçükçekmece Belediyesi, vaka sayılarının artmasının ardından pandemi kurallarını en etkin biçimde uygulayarak, çalışmalarına devam ediyor.

İlçe genelinde, koronavirüs salgınına karşı, ilçede pozitif vaka ve temaslı olduğu tespit edilen kişilerin ev ve apartmanlarında dezenfekte işlemleri gerçekleştirilirken, sokağa çıkamayan kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşların evlerine günlük sıcak yemek dağıtımı da sürüyor. Küçükçekmece Belediyesi, 1-30 Kasım tarihleri arasında evde kendi yemeğini pişiremeyen hasta, engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar için belediye mutfağında hijyenik koşullarda hazırlanan 36 bin 452 porsiyon yemek ve bin 790 gıda kolisini ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. 8 bin 590 aileye ise eşya yardımı yapıldı.

Pandemi boyunca özverili bir şekilde çalışan Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi ekipleri, Kasım ayında çağrı merkezine gelen 22 bin 466 çağrıyı cevaplayarak, vatandaşın istek, talep ve şikayetlerine anında geri dönüşlerle cevap verdi.

Kamu sağlığını korumak için halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalarını yoğunlaştıran Küçükçekmece Belediyesi, kamuya ait 31 bina, 8 pazar yeri, ilçe genelindeki bin 97 sokak ve 73 ibadethanenin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlayarak, camilerde 113 bin 180 adet tek kişilik seccade dağıtımını gerçekleştirdi. Bin 870 özel mülkün dezenfeksiyonu da vatandaşların talebi doğrultusunda gerçekleştirildi.

Kasım ayı boyunca yapılan pandemiyle mücadele çalışmaları şu şekilde açıklandı: “22 bin 466 çağrıya cevap, bin 790 koli gıda yardımı, 36 bin 452 porsiyon sıcak yemek, bin 870 özel mülk dezenfeksiyonu, bin 97 sokak temizliği, 31 kamu binası temizliği, 73 ibadethane temizliği, 113 bin 180 tek kullanımlık seccade dağıtımı, 8 Pazar yeri temizliği, bin 158 konteyner bakım onarım, 8 bin 590 parça eşya yardımı, 93 kaynak kurutma.”