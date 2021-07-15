Küçükçekmece’de Kurban Bayramı için tüm önlemler alındı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların bayramı rahat ve huzur içerisinde geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı. 1 ton 200 kilo ağırlığındaki kurbanlık ise 30 bin liraya alıcı buldu.

Bayram yaklaşırken Anadolu’nun her yerinden gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar Küçükçekmece’de kurban pazarlarında satışa çıktı. Kurbanlıkların alındığı, bayram için hazırlıkların yapıldığı pazarda besicilerin çoğu hayvanlarını bitirerek "bitti" yazısı astı. Pazarın bu yıl gözdesi olan Tokat’tan getirilen 1 ton 200 kilo ağırlığındaki kurbanlık ise 30 bin liraya alıcı buldu. Ayrıca gün aşırı dezenfeksiyon, karasinek ve sivrisinek larva mücadelesi ekipler tarafından bayram öncesi, süresi ve sonrasında da aralıksız devam edecek. Satış alanı normal koşullarda 90 çadır kapasiteli bir alan olmasına karşılık pandemi tedbirleri kapsamında 50 adet çadırla sınırlandırıldı. Alana giriş kısmında ateş ölçümü, maske dağıtımı ve HES kodu sorgulaması yapılarak vatandaşlar alana alındı. Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterineri Furkan Coşkun ise, kurban alacak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner Hekimi Furkan Coşkun, “2021 Küçükçekmece Belediyesi kurban satış alanında Covid-19 önlemleri kapsamında girişlerde HES kodu kontrolü, ateş ölçümü, maske dağıtımı ve el dezenfektanı olarak bütün önlemler alınmış olup, satış alanı içerisinde sosyal mesafeye uygun şekilde çadır sayısı belirlenmişti. Alan içerisinde bin adet büyükbaş bin adet küçükbaş hayvanımız bulunmaktadır. Hayvanların sağlık kontrolleri hem bakanlık hem de belediye veteriner hekimlerimiz tarafından kapsamlı bir şekilde yapılmaktadır. Kurban alacak vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekenler ise önce evrak kontrolü ya da küpelerinden sorgulama yapabilirler. Ayrıca hayvanın genel anlamda hareketli olup olmamasına çok durgun hayvanları tercih etmemelerine tüyleri karışık olan ve ishal olan gözleri canlı bakmayan hayvanlarla ilgili dikkat edip tercih etmemeliler. Alan içerisindeki veteriner hizmetlerinden destek isteyebilirler. Kurban satış pazarlarında karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı sürekli ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır. Alanımızda bulunan hayvanların yüzde 80’i satıldı. Buradaki hayvanlar rağbet görüyor. Çadır sahipleri ve vatandaşlarımız memnun” dedi.

“1 ton 200 kilo ağırlığında”

6 tane hayvanının alıcısını beklediğini ifade eden besici Halil İbrahim Gürses, “Hayvanımız Tokat’tan geliyor. 22 tane hayvan getirdik. 6 tane alıcısını bekleyen hayvanım kaldı. Satışlar çok iyi, bir sıkıntı çıkmadan satış yaptık. Hayvanlarımızın besisi normal. 1 ton 200 kilo ağırlığında. Diğeri de 1 ton ağırlığında olup, 24-30 bin arasında fiyatları var. En ağır olan hayvanımızı Sivaslı biri aldı. Arkadaşı görüntülü aradı. O da Silivri’den 1 saat içinde gelip aldı. Allah kabul etsin” ifadelerini kullandı.