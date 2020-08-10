Olay, Küçükçekmece Cemalbey Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen husumetli iki kişiden Yalçın A., sokakta yürüdüğü sırada ismi öğrenilemeyen diğer kişi arabayla gelerek Yalçın A.’ya silahlı saldırıda bulundu. Bacak ve kasık bölgesinde yaralanan A. can havliyle sokak üzerinde bulunan bir dükkana sığındı. Şüpheli ise olayı gerçekleştirdikten sonra sokaktan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Yalçın A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokağa giriş çıkışları kapattı. Yaralının durumu belirsizliğini korurken, ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Küçükçekmece’de silahlı yaralama
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE BİR KİŞİ SOKAKTA YÜRÜDÜĞÜ SIRADA DAHA ÖNCEDEN HUSUMETLİ OLDUĞU KİŞİ TARAFINDAN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI. YARALANAN KİŞİ CAN HAVLİYLE SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN BİR DÜKKANA SIĞINIRKEN ŞÜPHELİ KAÇTI.
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