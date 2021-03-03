Küçükçekmece’de şubat ayında 35 bin 275 kişiye gıda yardımı yapıldı

Küçükçekmece Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şubat ayı boyunca, 2 bin 147 gıda kolisi, 33 bin 128 porsiyon yemek ve 10 bin 650 parça kıyafet ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 492 kamu binası, özel mülk ve ibadethane ise dezenfekte edildi.

Küçükçekmece Belediyesi, ilçede yaşayan hayvanları da unutmadı. Şubat ayı boyunca bin 510 adet hayvanın tedavisini tamamladı ve 519 hayvana ise aşı vuruldu. Küçükçekmece ilçesinde ayrıca, pek çok parka ve tespit edilen hayvanların toplanma alanlarına, mama ve su odakları yerleştirildi. Hayvanseverlerin minik dostlarını rahatça dolaştırabilmeleri için ise 3 pati park hizmete açıldı.

17 bin 912 çağrı cevaplandı

1-28 Şubat tarihleri arasında, Küçükçekmece Belediyesi iletişim merkezi ekipleri, 17 bin 912 çağrıya cevap verdi. Pandemi yasakları dolayısıyla evlerinden çıkamayan Küçükçekmecelilere bir telefon kadar yakın olan çağrı merkezi ekipleri, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinleyerek çözüm üretti.

Pandemi tedbirleri kapsamında halk sağlığını koruyacak önlemler alan Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşlardan gelen istek üzerine Şubat ayı boyunca, 85 özel mülkü, 137 sokağı, 163 kamu binasını, 92 ibadethaneyi dezenfekte etti. 45 bin 600 adet tek kullanımlık seccade ise bu süreçte Küçükçekmecelilere dağıtıldı. Belediye ekipleri, 193 ambulans hizmeti, 236 diyetisyen hizmeti verdi, 671 konteynerın bakım onarımını gerçekleştirdi.

Şubat ayı boyunca yapılan çalışmalar:

17 bin 912 çağrı, 2 bin 147 koli gıda yardımı, 33 bin 128 porsiyon yemek, 85 özel mülk dezenfeksiyonu, 137 sokak temizliği, 163 kamu binası temizliği, 92 ibadethane temizliği, 45 bin 600 tek kullanımlık seccade dağıtımı, 10 bin 650 parça kıyafet yardımı, 671 konteyner bakım-onarım, 519 hayvana aşı, bin 510 hayvana tedavi, 193 ambulans hizmeti, 236 diyetisyen hizmeti.