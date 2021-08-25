Küçükçekmeceli çocuklar, yaz atölyelerinde eğlenirken öğreniyor

Küçükçekmece Belediyesinin 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için ilçedeki kültür merkezlerinde düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleri başladı. 179 öğrencinin katılımıyla 1 ay boyunca sürecek olan atölyelerde çocuklar, okulların açılmasına sayılı günler kala eğlenerek ve öğrenerek, keyifli zaman geçirmenin tadını çıkarıyor.
Yeni dönemde ücretsiz meslek edindirme ve sanat kursları açılacak
Küçükçekmece Belediyesi yaz atölyelerinin ardından, 2021-2022 eğitim -öğretim döneminde meslek edindirme ve sanat kurslarını Küçükçekmecelilere ücretsiz sunacak. Eylül ayında kayıtları başlayacak olan kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesapları ve web sitesinde yayınlanacak.