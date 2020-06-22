Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi’ni ziyaret etti.

Başkan Deniz Köken, ziyaret sırasında Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi’ni ve bahçesini gezerek incelemelerde bulundu. Ebru, çini ve minyatür gibi derslerin verildiği sınıfları da dolaşan Başkan Deniz Köken, burada eğitmenlerle ve kursiyerlerde bir süre sohbet etti. Sohbetler sırasında Başkan Deniz Köken, eğitmenlerden verilen eğitimler, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Deniz Köken, merkezde ebru çalışması yaparak lale deseni çizdi.

Kültür sanat atölye ve kursları telafi eğitimleri ile devam ediyor

2019/2020 Kültür Sanat Sezonu atölye kursları, Zal Mahmut Paşa Külliyesi, Sertarikzade Tekkesi, Eyüp Kültür Sanat Merkezi, Cafer Paşa Medresesi, Rami Hasan Nail Canat Kültür Sanat Merkezi Afife Hatun Kültür Evi, Göktürk Kültür Sanat Merkezlerinde ve Eyüp Musiki Vakfı’nda 29 farklı branşta veriliyor. Ud, Ney, Keman, Gitar, İstanbul Kemençesi, Bendir, Piyano, Tambur, Kanun, Bağlama, Türk Halk Müziği Korosu, Halk Oyunları, Seramik, Çini, Çömlek, Resim, Örgü, Diksiyon Drama Atölyesi, Osmanlıca, Mizaçları Tanıma Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, Ebru, Minyatür, Kaligrafi, Ciltleme Atölyesi, Yazı Akademisi, Ahşap Oyma Atölyesi, Karikatür Okulu, Tiyatro Atölyesi’nde Mart ayına kadar bin 522 kursiyer eğitime devam etmişti.

Telafi eğitimleri başladı

Mart ayından itibaren Covid-19 virüsü sebebiyle atölye ve kurslara ara verilmişti. Ebru, çini, minyatür, diksiyon, drama branşlarında 8 haziran itibari ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyet gösterilerek telafi eğitimlerine başlandı. Haziran ayı sonu itibariyle telafi eğitimleri sona erecek. Katılım sağlayan kursiyerlere sertifikalar verilecek. 2020/2021 yeni kültür sanat sezonunda ise yine kültür sanat atölye kursları, profesyonel eğitmenler eşliğinde kültür-sanat merkezlerinde atölye çalışmaları ve kurslar farklı branşlarda devam edecek.