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Kurban Bayramı arefesinde sosyal mesafeli bıçak bileme kuyruğu

SİLİVRİ'DE KURBAN BAYRAMI'NIN AREFE GÜNÜNDE BIÇAK BİLEME TEZGAHLARINDA YOĞUNLUK BAŞLADI. BIÇAKLARINI BİLETMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR, SOSYAL MESAFE KURALINA UYARAK KUYRUK OLUŞTURDU.

Kurban Bayramı arefesinde sosyal mesafeli bıçak bileme kuyruğu

Silivri'de Kurban Bayramı’nın arefe gününde bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk başladı. Bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak kuyruk oluşturdu.

Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme ustalarının yoğun mesaisi  başladı.

Kurban bayramı arefesinde bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar bıçak bileme ustalarının yolunu tuttu. Yıllardır bıçak bileme işi yapan İsmet Çetinkaya’nın dükkanının önünde kuyruk oluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sıraya girdikleri ve maske kuralına da özen gösterdikleri görüldü.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 14:03
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