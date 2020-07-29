Kurban Bayramı’nda vatandaşlara hijyen uyarısı

Bağcılar Belediyesi, hazırladığı broşürle ilçe sakinlerini kurbanlıkların beslenmesinden kesilmesine, deri işlemlerinden etlerin muhafazasına kadar merak ettikleri birçok konuda bilgilendirdi. Kitapçıkta hijyene dikkat çekilerek, “Kesimde ortaya çıkan kan, atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rastgele etrafa atılmamalı, göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırmamalıdır” denildi.

Korona virüs salgınının etkisini sürdürdüğü günlerde Kurban Bayramı’nın temiz ve güvenilir şekilde geçirilmesi için Bağcılar Belediyesi, hazırlıklarını tamamladı. Çevre Koruma Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arefe gününden itibaren bayram boyunca görev yapacak. İlçe genelinde kurban kesim alanı olarak belirlenen 24 nokta sürekli denetlenecek. İlçede ayarlanan pazar alanları ve belirlenen otoparklar dışında kurban kesilmesine müsaade edilmeyecek. Çöp araçları, yıkama tankeri ve kamyonetlerle kurban kesim noktalarında temizlik, dezenfeksiyon ve çöplerin alınması işlemleri de yapılacak. Kurban atıkları da çöp konteyner’larında toplanacak. Öte yandan ilçede bulunan bütün camiler, cami bahçeleri, parklar detaylı bir temizlikten geçirildi. Bayram boyunca vatandaşlar Nostalji Bahçeleri’ni de gezebilecek.

Artıklar ortalık yere bırakılmamalı

Bağcılar Belediyesi kurban ibadeti ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı 10 bin el broşürü hazırladı. “Hijyenik Kurban Kesimi ve Halk Sağlığı” isimli Kurban Rehberi’nde kurbanlık hayvanların beslenmesi, kesilmesi, yüzme, parçalama, etlerin dinlendirilmesi, muhafazası, derileri gibi konularla ilgili işlemler detaylı şekilde anlatıldı. Ayrıca broşürde kesim sonrası hijyen hususlarına da özellikle dikkat çekilerek şöyle denildi: “Kesimde ortaya çıkan kan, atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rastgele etrafa atılmamalı, göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırmamalıdır. Sokak hayvanlarının yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemelidir. Poşetlere konularak belediye ekiplerine yardımcı olunmalıdır. Müslümanlar ve kurban hakkında olumsuz düşüncelere sebebiyet verilmemelidir” denildi.

Sağlık ve mutluluk dilerim

Kitapçıkta Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın açıklamalarına da yer verildi. Çağırıcı, mesajında “Birlik beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik eder, sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.

Broşürler mahalle muhtarlıkları, camiler ve Bilgi Evleri’nde dağıtıldı.