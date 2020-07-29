Kurban Kesimi ve Hijyen Kursu’nda sertifikalar verildi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kurban Kesimi ve Hijyen Eğitimi kursuna katılanlara sertifikalarını verdi.
Başkan Deniz Köken kurs sonunda düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada kurban kesiminin ustalık istediğine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Kazasız bir Kurban Bayramı geçirelim inşallah. Acele etmeden, herhangi bir kazaya sebep vermeyelim. Kurban kesimini en iyi şekilde bizim yapıyor olmamız lazım. Kurban kesimi bir ibadet. Bir sistemimiz olsun. Bu eğitimler de bunun için yapılıyor. O yüzden bu kursa katılmak istemeniz önemli bir şey. Bundan sonra inşallah bu işten hayırlı kazançlar elde edersiniz."