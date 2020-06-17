LGS öncesi okullar dezenfekte edildi

20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okullar da dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Pendik Belediyesi ekipleri sınavın yapılacağı 95 okulda dezenfekte çalışması yaptı.
20 HAZİRAN’DA YAPILACAK LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) SINAVI ÖNCESİ OKULLAR DA DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. PENDİK BELEDİYESİ EKİPLERİ SINAVIN YAPILACAĞI 95 OKULDA DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPTI.
20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okullar da dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Pendik Belediyesi ekipleri sınavın yapılacağı 95 okulda dezenfekte çalışması yaptı.