Liseli müzisyenler ödüllerini Başkan Aydıner’den aldı

Bayrampaşa Gençlik Merkezi (BAYGEM) ve Mozaik Folk Dans Topluluğu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Liseler Arası Gençlik Orkestrası Yarışma’nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Öğrencilere ödüllerini takdim eden Başkan Atila Aydıner, “Sevgili gençlerimizin içinde olduğu her etkinlik bizim için çok değerli” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayrampaşa Mozaik Folk Dans Topluluğu Kültür ve Dayanışma Derneği’nin de desteğiyle BAYGEM tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarışmaya 10 liseden toplam 25 öğrenci katıldı. Yarışma boyunca öğrencileri yalnız bırakmayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

“Gençler gençliğini dolu dolu yaşıyor”

Gençlerin içinde olduğu her etkinliğin kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen Başkan Aydıner, “Gençlerimizin hayalindeki Bayrampaşa’yı inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bayrampaşa’da gençlerimiz gençliğini dolu dolu yaşıyor. Gençlerimiz için sporun başkenti yaptığımız Bayrampaşa’da kültür ve sanat etkinliklerine de geniş yer veriyoruz. Bu etkinliklerimizde sevgili çocuklarımızı ve gençlerimizi ön plana alıyoruz. Bu bağlamda liseli öğrencilerimiz için müzik yarışması düzenledik ve dereceye giren gençlerimizi ödüllendirdik. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Gruplarda dereceye Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi, Tuna Anadolu Lisesi ve Suat Terimer Anadolu Lisesi girerken Bireysel yarışmada dereceye girenler ise Neslihan Yargı, Ali Altınboğa, Büşra Altay ve Şirin Büşra Altay oldu.