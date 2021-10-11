Maltepe 3. Uluslararası Tiyatro Festivali’nde Ukrayna Devlet Akademik Tiyatrosu sanatseverler ile buluştu

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nin son gününde Ukrayna Herson Devlet Akademik Müzik ve Drama Tiyatrosu sanatseverler ile bir araya geldi.

Maltepe Belediyesi tarafından Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali 7 Ekim’de yapılan açılış töreniyle başladı. Kültür ve sanatın yeni adresi sloganıyla yola çıkan Maltepe Belediyesi, festival kapsamında 14 yerli ve yabancı eseri tiyatroseverlerle buluşturdu. Festivale vatandaşların ilgisi büyük oldu. Uluslarası katılımın her geçen dönem daha da arttığı festivalde Ukrayna Herson Devlet Akademik Müzik ve Drama Tiyatrosu “Şarkılarla Ukrayna” izleyicilerle buluştu. İzleyicilerin sık sık alkışlarını alan gösteride Ukrayna’ya özgü çeşitli şarkı ve ezgiler söylendi. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği sahne performansı izleyicilerden tam not alırken vatandaşlar keyif dolu bir akşam geçirdi.