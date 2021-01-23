“Maltepe 95” 578 kadın ve çocuğa umut oldu

Maltepe Belediyesi, Bernard Van Leer Vakfı ve SuperPool işbirliğiyle düzenlenen, ilçede ikamet eden 0-24 ay arası çocuklara ve bu çocukların ailelerine rehberlik hizmeti vermeyi amaç edinen Maltepe 95 projesi ile 578 kadın ve çocuğa ulaşıldı.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü’ne bağlı olarak gerçekleştirilen Maltepe 95 projesinden, 578 kadın ve çocuk faydalandı. Bernard Van Leer Vakfı ve SuperPool işbirliğiyle düzenlenen, ilçede ikamet eden 0-24 ay arası çocuklara ve bu çocukların ailelerine rehberlik hizmeti vermeyi amaç edinen Maltepe 95 projesi ile çocuklara yönelik oyuncaklar hazırlandı, bunların lansmanları çeşitli sivil toplum kuruluşları ve muhtarlıklar aracılığıyla yapıldı ve Anneler Günü Pikniği, odak çalışması, Playwoeker Training, Türkiye’de ilk emzirme etkinliği, nostaljik sokak, park, babalar günü, kavşak ve kadınlar günü etkinlikleri düzenlendi.

Online ev ziyaretleri

Pandeminin başlamasıyla birlikte Mart 2020 itibariyle online ev ziyaretlerine başlandı. Bu dönemde ailelerin bebekleriyle eve kapanması psikolojik olarak aileleri karamsarlığa düşürdüğünden, ev ziyaretçilerinin bu dönemdeki desteğiyle, ailelerden olumlu geri bildirim alınmasını sağlandı. Yine bu süreçte ailelerin bebekleriyle bu dönemi kolay atlatabilmeleri adına destekçi arayışları arttı. Daha çok talep alınmaya ve olabildiğince bunlar karşılanmaya çalışıldı. Yine Maltepe95 olarak eğitim videolarına destek verildi.