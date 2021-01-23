“Maltepe 95” 578 kadın ve çocuğa umut oldu

Maltepe Belediyesi, Bernard Van Leer Vakfı ve SuperPool işbirliğiyle düzenlenen, ilçede ikamet eden 0-24 ay arası çocuklara ve bu çocukların ailelerine rehberlik hizmeti vermeyi amaç edinen Maltepe 95 projesi ile 578 kadın ve çocuğa ulaşıldı.
Online ev ziyaretleriPandeminin başlamasıyla birlikte Mart 2020 itibariyle online ev ziyaretlerine başlandı. Bu dönemde ailelerin bebekleriyle eve kapanması psikolojik olarak aileleri karamsarlığa düşürdüğünden, ev ziyaretçilerinin bu dönemdeki desteğiyle, ailelerden olumlu geri bildirim alınmasını sağlandı. Yine bu süreçte ailelerin bebekleriyle bu dönemi kolay atlatabilmeleri adına destekçi arayışları arttı. Daha çok talep alınmaya ve olabildiğince bunlar karşılanmaya çalışıldı. Yine Maltepe95 olarak eğitim videolarına destek verildi.