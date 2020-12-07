Maltepe Belediye Meclisi toplandı

Maltepe Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantıları başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Maltepe’yi ziyaret ederek, İBB tarafından yapımı devam eden atletizm pistinde incelemelerde bulunduğunu belirten Kılıç, “İstanbul genelinde önemli çalışmalara imza atan İBB Maltepemize de bir atletizm pisti kazandırıyor. Geçtiğimiz haftalarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İlçe Başkanımız Ali Cengiz Erol ile birlikte burada incelemelerde bulunduk. Yeni yılda ulusal ve uluslararası müsabakalara hizmet edecek bir atletizm pisti Maltepe’de hizmete girecek” diye konuştu.
Kadınlara yönelik saldırılara sert tepkiKonuşmasında kadınlara yönelik taciz ve şiddet olaylarına da sert tepki gösteren Kılıç, “Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz gibi saldırılar nereden gelirse gelsin, tavrımız çok nettir. Asla taviz vermeyiz” diye konuştu.