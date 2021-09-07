Maltepe Belediye Tiyatrosu Ukrayna’daki tiyatro festivalinde büyük beğeni topladı

Geçtiğimiz ay Maltepe Belediyesi himayesinde düzenlenen Avrasya Tiyatrolar Birliği Genel Kurul Toplantısı ardından Maltepe Belediye Tiyatrosu Ukrayna’daki Melpomena Uluslararası Tiyatro Festivali’ne katıldı. Festivalde ‘Memurin Faslı’ isimli oyun büyük beğeni aldı

Maltepe Belediye Tiyatrosu, Ukrayna’nın Kherson şehrinde düzenlenen “23. Melpomena Uluslararası Tiyatro Festivali” nde “Memurin Faslı” isimli modernize edilmiş orta oyunuyla sahne aldı. Açılışı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından yapılan ve Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Avrasya Tiyatrolar Birliği Genel Kurulu sonrası, Maltepe Belediye Tiyatrosu Ukrayna’daki tiyatro festivaline konuk oldu.

Başkan Kılıç’tan tiyatro vurgusu

Başkan Ali Kılıç, Genel Kurul’da yaptığı toplantıda tiyatronun önemine dikkat çekerek tiyatronun bin derde deva olduğuna vurgu yapmıştı. Kılıç konuşmasında, “Tiyatro belki bedenimizdeki hastalıklardan kurtulmamıza sebep olmayabilir ama beynimizin içindeki hastalıklardan ve ön yargılardan kurtulmak için çok önemli bir araçtır. İyilik, dostluk, sevgi, barışı kendisine ilke edinen, bunları insanlara aşılamak için sahne alan dostlarımız güldürürken düşündürerek insanlara yol göstermeye çaba gösterirler” dedi.

Tiyatro nefes olacak

Başkan Kılıç Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin de önemini vurgulayarak “ Tiyatrolarımızın sesinin çıkmaması için birçok engeller koyuyor ama inanıyorum ki Avrasya Tiyatrolar Birliği’nde bir araya gelen değerli yol arkadaşlarımızın, Türkiye’deki dostlarımıza ve arkadaşlarımıza, dünyanın birçok yerinde bu dalda mücadele eden kurum ve kuruluşlara bir nebze olsun nefes olacağını düşünüyorum” dedi.

Memurin Faslı beğeni topladı

Yazar ve senarist Coşkun Irmak’ın yazdığı müzikli oyunda günlük yaşam dertleri anlatıldı. Maltepe Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Erdelikara, Kherson Melpomena Uluslararası Tiyatro Festivali’nde 2019 yılında Nikolay Gogol’un “Bir Deli’nin Hatıra Defteri” oyunundan uyarladığı “Deli” ile sahne aldıklarını anımsatarak “Festivale Ukrayna’nın farklı şehirlerinden yerli ve yabancı tiyatro grupları katılarak performanslarını sergiledi. Geleneksel Türk tiyatrosu öğelerini barındıran oyunumuz Ukraynalı tiyatroseverlerin ilgisini ve alkışlarını topladı. Bu ilgiden mutluluk ve gurur duyduk” dedi.