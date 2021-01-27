Maltepe Belediyesi 14 bin can dostunu tedavi etti

Maltepe Belediyesi, zorlu pandemi koşullarında sokaktaki sahipsiz kedi ve köpekler başta olmak üzere, can dostlarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Bu kapsamda 2020 yılında, yaklaşık 14 bin kedi ve köpeğin tedavisi gerçekleştirildi.
2 bin 868 kamu alanı dezenfekte edildiYine yapılan çalışmalarla 20 hayvan sahiplendirildi, 30 hayvan müşahade altına alındı. 20 bin 529 kanal ilaçlaması yapılırken, 22 bin 70 alan spreyleme ULV ilaçlaması, 14 bin 540 sivrisinek larva odağı ilaçlaması ve 240 fare ilaçlaması yapıldı. 282 kent zararlıları ile mücadele kapalı alan, 381 kent zararlıları ile mücadele açık alan çalışması yapıldı. Kaymakamlık, okul, ibadethane, muhtarlık, aile sağlığı merkezleri, minibüs, eczane, taksi durakları/taksi, spor salonu, kuaför, kreş, hastane ve dernek gibi kurumlarda 2 bin 868 kamu alanı dezenfeksiyonu yapıldı ve 998 gıda işletmesi denetlendi. Halk masasından gelen şikâyetlerle bin 484 alan ilaçlandı.