Maltepe Belediyesi 14 bin can dostunu tedavi etti

Maltepe Belediyesi, zorlu pandemi koşullarında sokaktaki sahipsiz kedi ve köpekler başta olmak üzere, can dostlarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Bu kapsamda 2020 yılında, yaklaşık 14 bin kedi ve köpeğin tedavisi gerçekleştirildi.

Maltepe Belediyesi, zorlu korona virüs koşullarının hüküm sürdüğü 2020 yılında da, sokaktaki can dostları olan kedi, köpek ve diğer hayvanlara yönelik hizmetlerini aksatmadan sürdürdü. Bu kapsamda belediyeye bağlı Sahipsiz Hayvan Aşılama ve Tedavi Merkezi’nde 13 bin 966 kedi ve köpeğin muayene ve tedavisi gerçekleştirilirken, bin 873’ü kedi, 21’i köpek olmak üzere toplamda bin 894 hayvan kısırlaştırıldı, 547 kuduz aşısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) ile ilçe belediyesi arasında yapılan “kullanım protokolü” gereğince kullanılan Tepeören Geçici Hayvan Bakımevi’nde işbirliği içerisinde 343 kısırlaştırma, 344 kuduz aşısı yapılırken 325 hayvana mikroçip takıldı. Ayrıca tedavileri sonrası 2 bin 149 sokak hayvanı, alındığı yere bırakıldı.

2 bin 868 kamu alanı dezenfekte edildi

Yine yapılan çalışmalarla 20 hayvan sahiplendirildi, 30 hayvan müşahade altına alındı. 20 bin 529 kanal ilaçlaması yapılırken, 22 bin 70 alan spreyleme ULV ilaçlaması, 14 bin 540 sivrisinek larva odağı ilaçlaması ve 240 fare ilaçlaması yapıldı. 282 kent zararlıları ile mücadele kapalı alan, 381 kent zararlıları ile mücadele açık alan çalışması yapıldı. Kaymakamlık, okul, ibadethane, muhtarlık, aile sağlığı merkezleri, minibüs, eczane, taksi durakları/taksi, spor salonu, kuaför, kreş, hastane ve dernek gibi kurumlarda 2 bin 868 kamu alanı dezenfeksiyonu yapıldı ve 998 gıda işletmesi denetlendi. Halk masasından gelen şikâyetlerle bin 484 alan ilaçlandı.