Maltepe Belediyesi 250 kişilik ekibiyle kar nöbetine başladı

İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte 250 kişilik ekibi ile teyakkuza geçen Maltepe Belediyesi, ana cadde ve yolları açarak, yolda kalan araçları kurtardı.
Acil durumlar için hazır bulundurulan ambulans ve arama-kurtarma ekiplerinin de eşlik edeceği çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü başta olmak üzere 12 müdürlük koordineli biçimde çalışma yürütecek. Ekipler 24 saat sokaklarda olacak. Kar yağışından olumsuz etkilenen vatandaşlar, 0216 388 22 23 ve 0216 458 99 99 (dahili: 2009) numaralarını arayarak, oluşturulan kriz masasına anında ulaşabilecek.
“Tüm önlemleri önceden aldık”Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarını titizlikle takip ederek tüm önlemleri önceden aldıklarını ve karla mücadeleye hazırlıklı başladıklarını belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepeli vatandaşlarımızın ve can dostlarımızın olumsuzluk yaşamaması için ekiplerimiz sürekli mücadele halinde. Gereken tüm önlemleri önceden aldık. Komşularımız da oluşturduğumuz Kriz Masası’nı 7 gün 24 saat arayarak talepte bulunabilirler” dedi.