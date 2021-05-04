Maltepe Belediyesi Atatürk Parkı’nı yeşillendiriyor

Maltepe Belediyesi, Çınar Mahallesi Atatürk Parkı’nda hayata geçirdiği dönüşüm projesi ile 906 metrekare olan yeşil alan miktarını 980 metrekareye çıkarıyor. Proje tamamlandığında ise parktaki ağaç miktarı artarak 52’den 65’e yükselecek.
Çalışma sırasında ağaçlara zarar verilmediTam kapanma döneminde çalışmalarını aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri projenin %40’nı tamamladı. Parkın tamamı bittiğinde ise eskiden 906 metrekare olan yeşil alan 980 metrekareye çıkarken 52 olan ağaç sayısı da 65’e yükselecek. Bin 280 adet çalı ve 24 bin adet mevsimlik çiçeğin de parka kazandırılacağı çalışmalar kapsamında 40 metrekarelik de yeni havuz alanı yapılacak. Ekipler 2 haftadır devam eden çalışmalar sırasında herhangi bir ağaca zarar verilmediğini, hiçbir şekilde ağaç kesimi yapılmadığını vurgularken bazı ağaçların sağlıklarını korumak amacıyla gençleştirme budaması yapıldığını belirtiyor.