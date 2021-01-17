Maltepe Belediyesi, Nâzım Hikmet’i 119. doğum gününde andı

Maltepe Belediyesi, dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet’i 119. yaş gününde düzenlediği programla andı. Belgesel yapımcısı ve gazeteci-yazar Nebil Özgentürk’ün moderatörlüğünü üstlendiği program, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın youtube kanalından yayımlandı.

Yayına, Nâzım Hikmet’in birçok eserini sahneye koyan, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı, aktör Rutkay Aziz ve Grup Gündoğarken konuk oldu. Aziz, Hikmet’in, "Bir kavganın, hasretin, her zaman umudun, barışın, özgürlüklerin, insanlığın şairi olduğunu belirterek "Birkaç oyununu sahneleme şansım oldu. Nâzım hep yanımızdaydı. İyi ki bu bereketli topraklarda doğmuş" dedi.

Özgentürk’ün “Nâzım Hikmet’in bütün bu kaçışı, hapislerde kalması, kalbine vuran acılar, yaşam öyküsünü dinlediğin zaman, bu ülkedeki sanat insanlarına yapılan baskıları hissettiğin zaman, Ankara Sanat Tiyatrosu’nda çok özel yıllar yaşamış, acılar da çekmiş bir tiyatronun kaptanı olarak neler hissediyorsun” sorusunu Aziz, “Ümidi elimde bırakmadan yaşıyorum inan. Aynı şairin dediği gibi. Bütün baskılara rağmen neler çekmiş. Biz onun yurttaşlık hakkını 46 yıl sonra alabildik. Sivil toplum örgütleri, demokrasi güçlerinin, bizim vakfımızın da elinden geldiği kadar mücadelesiyle. Böylesi bir şaire sahip olduğumuzdan duygulanıyorum. O kadar yüce, soylu bir Türkçesi var ki. Onun o Türkçesiyle kendi dilimizden onu okumanın mutluluğuna eriyoruz. Bu dünyada şanslı insanlarız. Kendi dilimizden onu okuyoruz” şeklinde yanıtladı.

Hikmet’in eserleriyle 1970’li yıllarda tanıştığını ifade eden Aziz, 1977 yılında “Memleketimden İnsan Manzaraları” isimli eserini Şehir Tiyatroları’nda sergilemenin heyecanını yaşadığını, “Bir Yolcu”, “Ferhat ile Şirin” isimli eserlerini de izleyiciyle buluşturduğunu söyledi.

Hikmet’in mezarının Türkiye’ye getirilip getirilmemesi konusuyla ilgili soruyu yanıtlayan Aziz “Biz vakıf olarak mezarının getirilmesine hep hayır dedik. Bir gün belki ama bugünün Türkiye’si buna hazır değil. Örneğin Ruhi Su’nun Zincirlikuyu’daki mezarını anımsıyorum. Kurşunlandı. Can Yücel’in mezarı Datça’da darmadağın edildi. Güvenemiyorum koşullara. Bir gün gerçekten demokrasi, barış, özgürlük içinde yaşayan Türkiye’de er geç mezarı getirilebilir” dedi.

Grup Gündoğarken, Nâzım Hikmet için söyledi

Programa konuk olan Grup Gündoğarken solisti Burhan Şeşen, Nâzım Hikmet gibi bir ustayı kendi dilinden okuyabildikleri için çok şanslı insanlar olduklarını ifade ederek, “Hepimiz faniyiz gideceğiz ama Nâzım Hikmet sanıyorum dünya durana kadar ya da kıyamet kopana kadar hep Nâzım Hikmet olarak yaşayacak.” dedi. Grup, şairi, söz ve müziği İlhan Şeşen’e ait "Nâzım Hikmet Memleket" ve Zülfü Livaneli’nin bestelediği “Karlı Kayın Ormanı” isimli eserleri seslendirerek andı.