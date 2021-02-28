Maltepe Belediyesi’nde grev anlaşma ile bitti

Maltepe Belediyesi ile DİSK’e bağlı GENEL-İŞ Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi anlaşma ile sonuçlandı. Anlaşmayı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesaplarından duyurdu.Maltepe Belediyesi ile GENEL-İŞ Sendikası arasında yaklaşık 6 aydır devam eden ve 1588 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, sendika 23 Şubat’ta greve çıkmıştı. 6 gündür devam eden grev anlaşma ile sonuçlandı. Anlaşmayı sosyal medya hesaplarından duyuran Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Genel İş Sendikası ile sürdürdüğümüz Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bu süreçte sağduyu ve anlayışını esirgemeyen halkımıza şükran borçluyuz. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na özverileri için Maltepe halkı ve kurumum adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.