Maltepe Cumhuriyet Bayramı ile sanata perdelerini yeniden açıyor

Pandemi nedeniyle uzun bir süre kültür-sanat etkinliklerini dijital platformlarda sürdüren Maltepe Belediyesi yeni sanat sezonu Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla açıyor. Pandemiyle mücadele kapsamında salonların seyirci kapasitesi ise yarıya indirildi.

İstanbul’un gözde kültür-sanat merkezlerinden biri haline gelen Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, 2020-2021 kültür sanat sezonuna kasım ayında yeniden başlıyor. Cumhuriyet’in 97.yıldönümü kutlamalarıyla perdelerini yeniden açacak olan TSKM’de pandemiyle mücadele kapsamında salonların seyirci kapasitesi yarıya indiriliyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları da sıkı bir şekilde uygulanacak.

Perde “Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri” ile açılıyor

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, “Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri” isimli piyano resitaliyle, 28 Ekim Çarşamba saat 20.00’de sahne alacak. Seyircisiz olarak gerçekleşecek resital, Maltepe Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek. Kültür merkezi sanatseverlere kapılarını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda “Esaretten Özgürlüğe” isimli tiyatro oyunuyla açacak. Tiyatro Ashk’ın sahneleyeceği oyunda iki Selanikli, iki mavi gözlü dev, iki memleket sevdalısı, Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şair Nâzım Hikmet aynı sahnede buluşacak. Tiyatro Hemhâl, çağdaş Türk romanının önde gelen isimlerinden Latife Tekin’in kaleme aldığı “Sevgili Arsız Ölüm Dirmit” isimli eserinden uyarladığı oyunuyla sahne alacak. Ünlü oyuncu Füsun Demirel ve Tİyatro 11, “Şişman Güzeldir” isimli yeni oyunuyla izleyiciyle buluşacak.

Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirilecek

Yolcu Tiyatro, “Joko’nun Doğum Günü” isimli ödüllü oyunuyla, Maltepe Belediyesi çalışanlarından oluşan Maltepe Belediye Tiyatrosu “At” isimli oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Mustafa Kemal Atatürk 82.ölüm yıl dönümünde sevdiği şarkıların ve türkülerin seslendirileceği konserle anılacak. 10 Kasım’da düzenlenecek konser, 19.00-22.00 saatleri arasında Maltepe Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Tiyatro Yeniden “Benim Güzel Pabuçlarım”, Mavi Kumpanya “Sokakta Biri Var”, “Anıtkabir Yolunda”, Mask-Kara Tiyatro “Merhaba Gölgem”, Mesele Kumpanya “Son Tohum” isimli tiyatro oyunlarıyla minik tiyatroseverler ile buluşacak. İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, “Tatbiki’liler” isimli sergisiyle sezonun ilk sergisini açacak. Sija Zobi, “Atıklardan Harikalara” isimli sergisinde, kullanım dışı kalmış objelerden ürettiği sanat eserlerini, sanatseverler ile tanıştıracak. Neşe Kınay, Nurhan Zübeyde Gürkaynak ve Nilgün Başaran’ın “Her Şeye Rağmen San’at” isimli kırkyama sergisiyle birbirinden özgün eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.