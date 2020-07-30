Maltepe Kurban Bayramı’na hazır

Maltepe Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 26 kurban satış ve kesim yerindeki çalışmalarını tamamladı, ibadethaneler ile merkezi lokasyonlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri, Veteriner İşleri ve Zabıta ekiplerince ortak sürdürülecek çalışmalarda kaçan kurbanların da yakalanmasına çalışılacak.

Maltepe Kaymakamlığı ve Maltepe İlçe Müftülüğü tarafından oluşturulan Maltepe Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen kurban kesim ve satış alanlarına Maltepe Belediyesi tarafından hizmet verilecek. Zabıta, Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılacak çalışmalarla 26 kurban kesim alanında alanların temizliğinden kaçan kurbanların yakalanmasına kadar bir dizi hizmet yürütülecek. Çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaklaşık 150 personelle 3 vardiya halinde ilçedeki rutin temizlik çalışmalarını gerçekleştireceği gibi kurbanlık alanlarda da temizlik ve gübreleme işlemlerini yapacak. 2 bin 300 sokak, 8 bine yakın konteynerde temizlik çalışması yapacak ve ibadethanelerde de dezenfekte işlemini Veteriner İşleri Müdürlüğünce ortak yürütecek ekiple, kurban atıklarının toplanması ve sevkini takip edecek.

Rutin denetim çalışmalarına devam eden zabıta ekipleri de bayram boyunca kaçak hayvan kesimine müdahale edecek ve gelen şikayetlere göre iş yerlerine denetim gerçekleştirilecek. Ayrıca korona dolayısıyla Kaymakamlıkta kurulan 4 ayrı ekiple de denetimlere devam edilecek.