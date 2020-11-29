Maltepe’de 23 yaşındaki kadını taciz ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı

İstanbul Maltepe’de bir kafede 23 yaşındaki kadını taciz ettiği iddia edilen zanlı, tutuklandı.

Anadolu Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcılığına başvuran Z.Y. (23) adlı kadın, Maltepe’de bir kafede oturdukları sırada U.K. adlı kişinin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Z.Y. ifadesinde U.K. (40) adlı kişi ile 2-3 ay önce tanıştıklarını, kendisini geçen hafta bir kafeye davet ettiğini, bir arkadaşı ile birlikte mekana gittiklerini, kısa süre sonra diğer kişinin işinin çıktığını söyleyerek yanlarından ayrıldığını, mekanda U.K. ile ikisinin kaldığını, U.K.’nin kendisine istismarda bulunmaya çalıştığını ve kendisinin direnerek U.K.’nin kafasına bardakla vurduğunu söyledi. Z.Y., U.K.’nin kendisini darp ederek kafenin tuvaletine sürüklediğini ve elbiselerini yırtarak istismarda bulunduğunu, kendisinin mekandan kurtulduktan sonra savcılığa gelerek şikayetçi olduğunu ileri sürdü.

Savcılığın talimatı üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, U.K.’yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Taciz olayına tepki verenlerden CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, "Tarihe not düşmek için yazıyorum: CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K.’nin karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam. Cezaevine atılan U.K., insanlık dışı bir suç işlemiş ve partimizin değerlerine leke sürmüştür. Derhal partiden atılmalıdır. Mağdurun ifadesi ortadadır" dedi.

Yarkadaş daha sonra bir açıklama daha yaparak, "Tweetimin ardından arayan CHP İstanbul yöneticileri, perşembe gecesi gerçekleşen cinsel saldırının ardından, saldırgan U.K.’nin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini, dosyanın işleme konması için İl Disiplin Kurulu’nun toplanacağını belirttiler" dedi.