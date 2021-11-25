Maltepe’de ara tatilde 2 bin 610 çocuk tiyatroyla buluştu

Maltepe Belediyesi, birinci dönem ara tatilinde düzenlediği “Ara Tatil Çocuk Tiyatroları Şenliği”nde 2 bin 610 minik izleyiciyi konuk etti. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce 15-21 Kasım tarihlerinde ücretsiz düzenlenen şenlikte her gün farklı bir tiyatro oyunu sahnelendi. Dramatik Tiyatro “Eğlence Dünyası” , Tiyatro Mie “Oyuncu Köpek Mie”,Tiyatro Şart “Korkak Kraker”, Tiyatro Yeniden “En Güçlü Kim?”, Mavi Kumpanya “Mickey Mouse Pek Haylaz”, Tiyatro Alkış “Alican’ın Oyun Bahçesi” isimli oyunlarıyla sahne aldı. Tiyatro oyuncuları eğitici ve eğlence dolu öyküleriyle Maltepeli miniklerle buluştu.