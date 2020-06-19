Maltepe’de Attilâ İlhan, 95. doğum gününde anıldı

Maltepe Belediyesi, Türk edebiyatının unutulmaz ismi, şair, fikir insanı Attilâ İlhan’ı 95. doğum gününde düzenlediği dijital yayınla andı. Yayında İlhan’ın eski eşi, yönetmen Biket İlhan, Attilâ İlhan’ın, 1968 kuşağının gençlik önderlerinden Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararının ardından yazdığı “O Mahur Beste Çalar Müjgan’la Ben Ağlaşırız” isimli şiirinin yazılış öyküsünü paylaştı. Gazeteci-belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk’ün “Sanat Duvarları Aşar” isimli programı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın youtube kanalından sanatseverler ile buluştu. Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş’in dün sonsuzluğa uğurlandığını ifade eden Nebil Özgentürk, “Deniz’lere yazılmış en güzel şiiri Attilâ Ağabey yazdı. ‘Müjgan’la Biz Ağlaşırız’ şiirini 6 Mayıs sabahı yazdı. Denizler’e ağıt şiiriyle Hamdi Gezmiş, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anıyoruz.” dedi.
Şair Haydar Ergülen, Attilâ İlhan’ın, Cumhuriyet Türkiyesi’nin yıldızlarından biri olduğuna dikkat çekerek “Attilâ İlhan, Can Yücel, Aziz Nesin, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, İlhan Selçuk, şair, romancı mizah yazarı, gazeteci olmanın ötesinde yıldızın parladığı anlardı onlar. Cumhuriyet Türkiyesi’nin bütün olumlu, olumsuz eleştireceğimiz ama koruyacağımız Cumhuriyet’in yıldızları. Eleştirileri, şiirleri, düşünceleriyle öncülük etmiş, yön vermiş, çabalamışlar. Bu uğurda yaptıklarını, mücadelelerini herkes biliyor. Attilâ İlhan, 16 yaşında hapisle tanıştı. Okuryazar bir çocuktu. Nâzım Hikmet okuduğu için başına pek çok şey geldi. Şiirlerini düşünceleriyle buluşturan biri. Bunu büyük ustası Nâzım Hikmet’e benzetebiliriz. Aynı zamanda politik devrimci. Öngördüğü devrimi önce şiirinde yaptı.” diye konuştu.