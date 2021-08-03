Maltepe’de bağımsızlıklarının 30. yılına özel sergi açılışı yapıldı

“TÜRKSOY Özbekistan” isimli fotoğraf sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergi, Maltepe Belediyesi ve TÜRKSOY’un iş birliğinde gerçekleştirildi.
Düsen Kaseinov, 2020 yılında Özbekistan’ın Hiva şehrinin “Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçildiğini, pandemiden dolayı öngörülen faaliyetlerin gerçekleştirilemediğini ifade ederek bundan sonraki süreçte Maltepe Belediyesi ile karşılıklı iş birliğini sürdürmekten memnuniyet duyacaklarını söyledi. Daha sonra Özbekistan heyeti hediyelerini takdim etti.
Doğu medeniyetinin en eski şehri HivaSergide, Doğu medeniyetinin korunarak günümüze kadar ulaşan en eski şehirlerinden birisi olarak kabul edilen ve 1990 yılında Orta Asya’nın UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil ettiği ilk şehir olan Hiva’yı tanıtan fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Dünyanın en eski eğitim merkezlerinden biri olan Miri Arap Medresesi, mavi, turkuaz ve yeşil tonlarında çinilerle bezenmiş tarihi yapılarının tanıtıldığı fotoğraf kareleri ziyaretçilerin ilgisini topladı.