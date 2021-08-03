Maltepe’de bağımsızlıklarının 30. yılına özel sergi açılışı yapıldı

“TÜRKSOY Özbekistan” isimli fotoğraf sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergi, Maltepe Belediyesi ve TÜRKSOY’un iş birliğinde gerçekleştirildi.

Sergi açılışı öncesinde TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov yönetimindeki heyet, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner’i ziyaret etti. Görüşmede TÜRKSOY ile Maltepe Belediyesi arasındaki iş birliği ve geleceğe yönelik ortak faaliyetler ele alındı. Canan Döner, yangın felaketi nedeniyle “Türk Dünyası’ndan Esintiler” isimli program kapsamındaki konser ve dans gösterisini iptal ettiklerini belirterek “Bugün ülkemiz yangın yerine döndü. Ormanlarımız yanarken daha geniş kitlelere hitap edecek etkinliğimizi Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne çekmek durumunda kaldık. Bundan sonraki süreçte TÜRKSOY ile geniş kapsamlı etkinlikleri yapmaya hazırız. Maltepelilere farklı kültürleri tanıtmayı görev edindik. Bu iş birliğiyle TÜRKSOY ile tanışmaktan, çalışmaktan son derece memnunuz.“ dedi.

Düsen Kaseinov, 2020 yılında Özbekistan’ın Hiva şehrinin “Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçildiğini, pandemiden dolayı öngörülen faaliyetlerin gerçekleştirilemediğini ifade ederek bundan sonraki süreçte Maltepe Belediyesi ile karşılıklı iş birliğini sürdürmekten memnuniyet duyacaklarını söyledi. Daha sonra Özbekistan heyeti hediyelerini takdim etti.

Doğu medeniyetinin en eski şehri Hiva

Sergide, Doğu medeniyetinin korunarak günümüze kadar ulaşan en eski şehirlerinden birisi olarak kabul edilen ve 1990 yılında Orta Asya’nın UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil ettiği ilk şehir olan Hiva’yı tanıtan fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Dünyanın en eski eğitim merkezlerinden biri olan Miri Arap Medresesi, mavi, turkuaz ve yeşil tonlarında çinilerle bezenmiş tarihi yapılarının tanıtıldığı fotoğraf kareleri ziyaretçilerin ilgisini topladı.