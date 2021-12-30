banner4556

Maltepe’de büryan kuyruğu

banner4336

Maltepe etkinlik alanında Siirt Tanıtım Günleri başladı. Vatandaşların büryan yemek için sıraya girdiği etkinlikte, yöresel kıyafetler giyen gençler vatandaşlara Siirt fıstığı ikram etti.

Maltepe’de büryan kuyruğu
banner4582

Maltepe etkinlik alanında Siirt Tanıtım Günleri başladı. Vatandaşların büryan yemek için sıraya girdiği etkinlikte, yöresel kıyafetler giyen gençler vatandaşlara Siirt fıstığı ikram etti.

Maltepe etkinlik alanında düzenlenen Siirt Tanıtım Günleri’nde birbirinden farklı yöresel ürün ve lezzetler İstanbullular ile buluştu. Tanrım günlerinde Siirt yöresine özgü el yapımı sabunlar, Büryan kebap ve yöresel birçok farklı lezzet ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Siirt Tanıtım Günleri’nde büryan kebap kuyruğu oluştu.

banner4575

Büryan kebap ustası Salih Malay, "Siirt’in meşhur kebabı büryan kebabı gördüğünüz gibi sevenleri sıraya girdi. Koronaya birebir yiyen kendini korumuş olur. 4 saat tandırda pişiyor sonra müşterilerimize ikram ediyoruz. Tüm sevenlerini Maltepe etkinlik alanına bekliyoruz” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yeryüzü Doktorları Tuzla Belediyesi Yaşlılar...
Yeryüzü Doktorları Tuzla Belediyesi Yaşlılar...
  1. İstanbul

banner4558

banner3841

banner4578

banner4321