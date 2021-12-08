Maltepe’de fırın denetimleri sürüyor

İstanbul’da yasal tarife üzerinde fahiş fiyatla ekmek satıldığı ihbar ve şikâyetleri üzerine Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 18 mahalledeki fırınlarda ekmek tarife, fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Maltepe’de fırınlarda yapılan denetimde 2,50 TL’ye satılması gereken 230 gram ekmeğin 3 TL’ye satıldığını gören yetkililer tarafından tespit tutanağı tutuldu. Fırıncılara valiliğin onayladığı fiyat çizelgesinin vatandaşların görebileceği şekilde asılması gerektiği, vatandaşlara da 275 gram olan ekmeği 3 TL’ye satın alabilecekleri bildirildi. 6 Aralık’ta başlayan denetimler, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda devam edecek. Maltepeliler, fırınlarda uygulanan fahiş fiyat satışlarını bildirmek için Maltepe Belediyesi’nin 0216 458 99 99 numaralı hattına ve 175 numaralı “Tüketici Danışma Hattı”na ulaşabilecek.