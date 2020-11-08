Mavi Kumpanya’nın Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelediği oyunda Atatürk saygı ve minnetle anıldı. Orhan Sanat’ın yazıp yönettiği oyunda Anıtkabir’e Atatürk’ün ebedi ziyaretgâhına gidecek çocukların hummalı hazırlıkları ve gidecekleri yerin neden bu kadar önemli olduğu anlatıldı. Türk bayraklarıyla donatılan salonda oyun esnasında izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.
Maltepe’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Anıtkabir Yolunda” isimli çocuk tiyatro oyunuyla anıldı
MALTEPE BELEDİYESİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü VEFATININ 82. YILDÖNÜMÜNDE “ANITKABİR YOLUNDA” İSİMLİ ÇOCUK TİYATRO OYUNUYLA ANDI.
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