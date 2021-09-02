Maltepe’de gençlerin ’renkli’ rekabeti

Maltepe Belediyesi, gençler için renkli etkinlikler düzenliyor. Geçtiğimiz hafta Go-Kart ile eğlenen Maltepeli gençler, bu kez Paintball etkinliğinin tadını çıkardı.
Karşılıklı stratejiler
Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlik, Maltepe’nin Başıbüyük Mahallesi’nde gerçekleşti. Paintball alanında iki gruba ayrılan gençler, karşılıklı stratejiler geliştirerek birbirlerine üstün gelmeye çalıştı. Renkli ve yumuşak bilyelerle birbirlerini boyayan gençler, rekabeti eğlenceden uzaklaşmadan, centilmence ortaya koydu. Eğitmenler eşliğinde güvenli bir ortamda gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.