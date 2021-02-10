Maltepe’de ibadethaneler ve okullar dezenfekte edildi

Maltepe Belediyesi ilçe genelindeki 77 ibadethanede korona virüs sebebiyle etkin ilaçlama çalışması gerçekleştirilirken, 49 okulda da temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, kent zararlılarına karşı yürütülen mücadele kapsamında, ilçede bulunan 75 cami, 1 cemevi ve 1 kilisenin de aralarında bulunduğu 77 ibadethanede, ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ülke genelindeki tüm okulların Mart ayı itibari ile kademeli eğitime geçeceği göz önünde bulundurularak 49 okulda da temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca, halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış ithal biyodisal ilaçlar kullanılarak yapılan dezenfekte çalışmasıyla ilgili bilgi veren Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki taleplere cevap vereceklerini, ilaçlama talebi için 441 21 46 numaralı telefondan kendileriyle irtibata geçilmesi gerektiğini belirtti.