banner4556

Maltepe’de marketlerde yağ denetimi

banner4664

Maltepe Belediyesi yağ fiyatlarındaki ani artış ve stokçuluk iddiaları nedeniyle ilçede bulunan zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyatlar kontrol edilirken, marketlerin depolarına da inilerek stokları ve stok giriş fiyatları kontrol edildi.

Maltepe’de marketlerde yağ denetimi
banner4584
banner4336

Maltepe Belediyesi yağ fiyatlarındaki ani artış ve stokçuluk iddiaları nedeniyle ilçede bulunan zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyatlar kontrol edilirken, marketlerin depolarına da inilerek stokları ve stok giriş fiyatları kontrol edildi.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün denetimlerinde, fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk ve stok yapılması gibi durumlar teftiş edildi. Zincir marketlerin depolarına da inilerek ayçiçek yağı stokları kontrol edilirken, market yöneticileri uyarıldı. Vatandaşlar da hakları konusunda bilgilendirildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hakem atamalarıyla...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hakem atamalarıyla...
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666