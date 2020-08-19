İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında Maltepe’de korona virüs denetimi yapıldı. Denetimler kapsamında özel eğitim merkezi, restoran, kafe gibi yerler denetlenirken, sokakta yürüyen vatandaşların da maske takıp takmadığı kontrol edildi. Denetime Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ve Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Han, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir de katıldı. Denetimler kapsamında bir özel eğitim kurumuna giren Kaymakam Meftun Dallı, burada çalışanlarla ve velilerle sohbet ederek önlemleri aksatmama hususunda uyarılarda bulundu. Daha sonra sokakta yürüyen maskesiz vatandaşlarla karşılaşan Kaymakam Meftun Dallı, vatandaşlara maske vererek, maskesiz gezilmemesi gerektiğini belirtti.
Maltepe’de restoran ve özel eğitim merkezinde korona virüs denetimi
MALTEPE’DE KORONA VİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA İLÇE GENELİNDEKİ RESTORAN, KAFE, ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ VE BENZERİ YERLERDE DENETİM YAPILDI. MALTEPE KAYMAKAMI MEFTUN DALLI VE MALTEPE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI YAHYA HAN’IN KATILDIĞI DENETİMLERDE İŞ YERLERİNDE ALINAN ÖNLEMLER DENETLENDİ.
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