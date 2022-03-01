Maltepe’de sağlık semineri

Maltepe Belediyesine bağlı Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi’nde hizmet alanlara “Yaşlanma ve Akılcı İlaç Kullanımı” konulu seminer verildi. Seminerde ilaç alımında ve 112 acil servisin aranması sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi’nde “Yaşlanma ve Akılcı İlaç Kullanımı” konulu seminer düzenlendi. Seminer Maltepe Belediyesi Hastane Müdürlüğünde görevli Hemşire Ömür Güden tarafından verildi. Güden’in yer yer uygulamalı da anlattığı eğitimde yaşlanma, yaşlanmanın neden olduğu biyolojik değişimler, akılcı ilaç kullanımı, 112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmesi gibi konular ele alındı.

Katılımcılar kendi özel durumlarına ilişkin bilgilendirme yaparken soru-cevap kısmında vatandaşlardan gelen sorular cevaplandırıldı.