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Maltepe’de sigara paketlerini okla vurarak "Sigarayı bırak, hayatı 12’den vur" mesajı verdiler

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9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle Maltepe’de düzenlenen okçuluk eğitimi yoğun ilgi gördü.

Maltepe’de sigara paketlerini okla vurarak "Sigarayı bırak, hayatı 12’den vur" mesajı verdiler
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9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle Maltepe’de düzenlenen okçuluk eğitimi yoğun ilgi gördü.

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Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte ok atılacak hedeflerin üzerine sigara paketleri konuldu. Yalçın Kızılay Spor Salonu’ndaki okçuluk eğitimine ilk güne özel olarak sadece profesyonel okçular katıldı. Gösteri atışları sırasında renkli anlar yaşandı.

Spor yaparak zararlı alışkanlıklardan kurtulunabileceğini göstermeyi amaçlayan etkinliğe katılan vatandaşlar profesyonel okçulardan eğitim alarak ilk atışlarını yaptılar.

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