Maltepe’de Tiyatro Günleri savaş karşıtı oyunla başladı

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği Tiyatro Günleri, savaşların yaşandığı bir dünyada insanın ikiyüzlülüğünü anlatan "Şerefine İnsanoğlu" ile açılış yaptı.

Tiyatro Günleri’nin ilk oyunu Prof. Dr. Toygun Orbay’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne ve Çatalköy Belediyeleri Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik’in yaptığı ve bir Avrasya Tiyatrolar Birliği projesi olan "Şerefine İnsanoğlu" oldu.

Zengin oyuncu kadrosu

Savaşın bir insanlık suçu olduğunu farklı sınıfların gözlerinden anlatan ve insanoğlunun ikiyüzlülüğünü ortaya koyan oyunda Maltepe Belediye Tiyatrosu oyuncuları Bahadır Keşan, Adem Tosun, Gizem Karacan, Kubilay Erdelikara, Murat Çilgasit, Yasin Konuksever ve Zeynep Kaymas rol aldı. Avrasya Tiyatrolar Birliği temsilcileri olarak, Portekiz’den Rui Madeira, Sırbistan’dan Boba Stojimirovic, Ukrayna’dan Taisia Novachuk, Hindistan’dan Pranati H. video oyunculukları ile katkı sundu.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’ne kadar sürecek olan "Tiyatro Günleri" kapsamında her gün bir oyun Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.