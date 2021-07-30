Maltepe’de yangınlara karşı orman temizliği

Maltepe Belediyesi son zamanlarda artan ve can kayıplarıyla Türkiye’yi yasa boğan orman yangınlarının ardından ilçedeki ormanlık alanlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Toplu çalışma ekipleri, özellikle yangına yol açabilecek cam kırıkları başta olmak üzere çeşitli atıkları temizleyerek ormanların nefes almasını sağladı.
Ormanlara giriş yasaklandıİstanbul Valiliği tarafından artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgârlar nedeniyle ormanlara giriş, orman çevresinde mola verilmesi ve piknik yapılması 30 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında yasaklandı.