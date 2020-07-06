Maltepe’de “yeni normalin” ilk Meclis toplantısı yapıldı

Maltepe Belediye Meclisi, 3 aylık aradan sonra Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, belediye encümenine ve ihtisas komisyonlarına üye seçimi gerçekleştirildi.

Maltepe Belediyesi, korona virüs pandemisi nedeniyle üç aylık aranın ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, korona virüsle mücadele sürecindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kılıç, “Dayanışma duygusu, birlik ve beraberlikle pandemi sürecini atlatma noktasında bulunuyoruz. Emeği geçen herkese, Türk halkına duyarlılıkları için teşekkür ederim.” dedi. Sivas ve Başbağlar katliamlarında hayatını kaybedenleri anan Kılıç, terörle mücadele hayatını kaybeden şehitlerin önünde saygıyla eğildiklerini de sözlerine ekledi.

Komisyonlar belirlendi

Konuşmaların ardından, 19 maddesi teklif ve 3 maddesi rapor olmak üzere toplam 22 maddelik gündemin görüşülmesine geçildi. Gündemin ilk 3 maddesinde yer alan teklifler kapsamında ihtisas komisyonları belirlendi, belediye encümenine ve ihtisas komisyonlarına üye seçimi gerçekleştirildi. Buna göre; Ecvet Eşlegül, Ercan Konak ve Gönül Dinler Encümen, Özgür Aksoy, Canan Sezgin ve Ufuk Yıldız Plan ve Bütçe Komisyonu, Erol Tepebaşı, Besim Ünsaldı ve Serdar Denizmen İmar Komisyonu, Yıldız Doğan, Durmuş Türk ve Mehmet Can Erdündar Hukuk Komisyonu, Ecvet Eşlegül, Cem Kahraman ve Seda Alkan Tarife Komisyonu, Canan Sezgin, Yahya Han ve Nazmi Korkmaz Kesin Hesap Tetkik Komisyonu, Zeynep Babacan, Ayhan Akkaya ve Zeynettin Aydın Sağlık ve Çevre Komisyonu, Celal Akgül, Tuncay Akın Orhan ve Resul Gürsoy Toplu Konut ve Gecekondu Komisyonu, Ercan Konak, Tuncay Akın Orhan ve Yakup Yıldız Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Komisyonu, Kemal Hasgül, Özgür Aksoy ve Mehmet Can Aslan Ulaşım Koordinasyon Komisyonu, Nuray Çepni, Erkan Dinçel ve Rahmi Çakır Engelliler Komisyonu, Nuray Çepni, Erdoğan Kocaoğlu ve Kadem Ekşi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu, Zeynep Babacan, Canan Döner ve Sevinç Gül Akdere Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyeliklerine seçildi.