Maltepe’de yüzlerce ailenin bebek sevinci ikiye katlandı

Maltepe Belediyesi, 2021 yılında 0-1 yaş arası bebekler için 512 aileye ’Hoş geldin bebek’ paketi dağıttı. İçerisinde battaniye, diş kaşıyıcı, termos gibi malzemelerin bulunduğu sürpriz paketleri alan vatandaşlar belediyenin ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 2015 yılında başlattığı “Hoş geldin bebek” hediye paketi uygulamasını 2021 yılında da başarıyla devam ettirdi. 0-1 yaş arası bebeği bulunan 512 aileye paket sunulurken, paketin içeriğinde battaniye, diş kaşıyıcı, termos, laptop çantası ve bebek bezi gibi ihtiyaç malzemeleri yer aldı.