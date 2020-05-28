Maltepe’deki camiler dezenfekte edildi

Maltepe Belediyesi, 29 Mayıs Cuma günü açılacak olan ilçedeki 40 camide ve namaz kılınacak alanlarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştirerek, ibadete hazır hale getirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı da camiye gelecek vatandaşların abdestlerini evlerinde almaları, maske bulundurmaları, seccadelerini kendi getirmeleri, mesafeyi ihmal etmemeleri, hastaysalar evde kalmalarını içeren uyarı broşürleri hazırladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Diyanetin açıkladığı kurallara uymak her birimizin sağlığı açısından önem taşımaktadır. Sevgili Maltepelilerin bu konuda hassas ve dikkatli davranacaklarını, kurallara uyacaklarını şimdiden biliyor ve her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Bizler de bu süreçte temizlik ve dezenfekte yaparak camilerimizi, ibadet için hazır hale getirdik” dedi.