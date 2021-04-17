Maltepe’deki konutlar sahiplerini buldu

Maltepe Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle yürütülmekte olan ve “Başıbüyük Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi” kapsamında yapımı tamamlanan 305 konut, 118 hak sahibine kura çekimiyle belirlenerek teslim edildi.

Maltepe Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile yürüttüğü ve “Başıbüyük Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi” kapsamında yapımı tamamlanan 183’ü 2+1, 122’si 3+1 olmak üzere toplam 305 konut hak sahiplerine kura çekimiyle teslim edildi. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekim törenine, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Ali Haydar Kahraman, TOKİ yetkilileri, çekilişi gerçekleştiren Kartal 3. Noteri Ayşe Koç, noterlik yetkilileri ve hak sahibi olan vatandaşlar katıldı.

Pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları en üst düzeyde uygulandığı törende hak sahiplerinin heyecanlı oldukları gözlemlenirken, yapılan konuşmalarda konutların yapımında emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür edildi. Yapılan açılış konuşmasının ardından konutların fiziksel özelliklerini tanıtan bir slayt gösterilirken, aynı anda kura çekimi gerçekleştirildi ve konutlar hak sahiplerine teslim edildi.