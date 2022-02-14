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Maltepe’den Uludağ’a günübirlik ücretsiz kayak turu

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Maltepe Belediyesince Uludağ’a ücretsiz günübirlik kayak turu düzenlendi. Maltepelilerin katıldığı etkinlikte deneyimli hoca eşliğinde kaymanın keyfini yaşayan katılımcılar eğlenceye ve spora doydu.

Maltepe’den Uludağ’a günübirlik ücretsiz kayak turu
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Maltepe Belediyesince Uludağ’a ücretsiz günübirlik kayak turu düzenlendi. Maltepelilerin katıldığı etkinlikte deneyimli hoca eşliğinde kaymanın keyfini yaşayan katılımcılar eğlenceye ve spora doydu.

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Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinliğe 110 Maltepeli katıldı. Deneyimli kayak öğretmeni Hilal Günzeki tarafından katılımcılara kayak yapmanın incelikleri öğretildi. Daha sonra toplu ve tek tek kayak yapıldı. Sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeğinin de verildiği etkinlikte katılımcılara kayak takımı da verildi.

Etkinlikten oldukça mutlu ayrılan Maltepeliler, dönüş yolunda Başkan Ali Kılıç ve ekibine teşekkür etti.

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