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Maltepeli çocuklar, eğlenceli bilim atölyesinde eğlenerek öğrendiler

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Maltepe Belediyesi, yarıyıl tatilindeki Maltepeli çocuklara bilimi sevdiren eğlenceli bilim atölyesi düzenledi.

Maltepeli çocuklar, eğlenceli bilim atölyesinde eğlenerek öğrendiler
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Maltepe Belediyesi, yarıyıl tatilindeki Maltepeli çocuklara bilimi sevdiren eğlenceli bilim atölyesi düzenledi.

Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’ne bağlı Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi’nde gerçekleşen “Sömestir Etkinliği Bilim Atölyesi” ne 4-6 ve 7-10 yaş aralığındaki çocuklar katıldı. Ücretsiz düzenlenen atölyede uzman eğitmenler eşliğinde müzikal beceri, ritim duygusu ve müziğin matematiksel yönünün birleştirildiği etkinlikler gerçekleştirildi.

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Çalışmada çocuklar Bernoulli prensibi ile uçakların nasıl uçabildiğini, yanan köpük ile gazın köpüğe hapsedilişini eğlenceli şekilde deneyimledi. Çocuklar kuru buz deneyiyle, karbondioksit gazının sıkıştırılarak kuru buz haline geldiğini görüp keşfetmenin mutluluğunu da yaşadı.

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