Maltepeli çocuklar Galatasaray’ın stadyumu ve müzesini ziyaret etti

Maltepeli çocuklar İstanbul’un 3 güzide kulübünü tek tek ziyaret etmeye başladı. Türk sporuna damgasını vuran Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın müzelerini gezecek olan miniklerin ilk ziyareti sarı kırmızılı ekip oldu.
Hazine dairesini gezdiler8-14 yaş grubundan 60 çocuk, C90 görüş açısına sahip, Türkiye’nin ikinci en yüksek seyirci kapasiteli stadyumunun içinde stat turu gerçekleştirdi. Ali Sami Yen’in 1915 yılında kurduğu Galatasaray Müzesi’nin arşivinden derlenmiş kalıcı sergiyi barındıran Hazine Dairesi’ni gezerek sinevizyon gösterisini izlediler. Çocuklar, Galatasaray’ın 1905’ten günümüze yakaladığı ulusal ve uluslararası başarılarını, kazanılan madalyaları, kupaları, 1999-2000 yılında kazandığı Avrupa Kupası’nı, unutulmaz futbolcuların formalarını yakından görme fırsatını yakaladı. Bir sonraki programda Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ziyaret gerçekleşecek. Programa katılmak için 0216 305 73 62 numaralı telefondan Spor İşleri Müdürlüğü’nden ve 0538 051 29 27 numaralı Whatsapp danışma numarasından detaylı bilgi alınabilir.