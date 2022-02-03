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Maltepeli çocukların bovling heyecanı

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Maltepe Belediyesi, ilçedeki çocukların farklı sporlarla da tanışması ve sosyalleşmesi için bovling turnuvası düzenledi. Sömestr tatilinin tadını çıkaran çocuklar gruplara ayrılarak birbirleriyle yarıştı.

Maltepeli çocukların bovling heyecanı
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Maltepe Belediyesi, ilçedeki çocukların farklı sporlarla da tanışması ve sosyalleşmesi için bovling turnuvası düzenledi. Sömestr tatilinin tadını çıkaran çocuklar gruplara ayrılarak birbirleriyle yarıştı.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçedeki 14-20 yaş arası çocuklar için bovling turnuvası düzenledi. İlçe sahilinde yer alan “Lusso Bowling Salonu”nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 75 çocuğun katıldığı turnuvada, ikişerli gruplar halinde çocuklar birbirleriyle yarıştı. 14-16 ve 16-20 yaş arası çocukların mücadelesi heyecanlı anlara sahne oldu.

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