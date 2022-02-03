Maltepeli çocukların bovling heyecanı

Maltepe Belediyesi, ilçedeki çocukların farklı sporlarla da tanışması ve sosyalleşmesi için bovling turnuvası düzenledi. Sömestr tatilinin tadını çıkaran çocuklar gruplara ayrılarak birbirleriyle yarıştı.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçedeki 14-20 yaş arası çocuklar için bovling turnuvası düzenledi. İlçe sahilinde yer alan “Lusso Bowling Salonu”nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 75 çocuğun katıldığı turnuvada, ikişerli gruplar halinde çocuklar birbirleriyle yarıştı. 14-16 ve 16-20 yaş arası çocukların mücadelesi heyecanlı anlara sahne oldu.