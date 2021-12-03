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Maltepeli öğrencilerden Üreten Engelliler Merkezi’ne anlamlı ziyaret

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Çözüm Akademi Okulları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Maltepe Belediyesi’ne bağlı Üreten Engelliler Merkezi’ni ziyaret etti. 5. ve 6. sınıflardan 12 öğrenci ve 2 öğretmenin katıldığı ziyarette engelli çocukların yaptığı el işleri hakkında bilgi verildi.

Maltepeli öğrencilerden Üreten Engelliler Merkezi’ne anlamlı ziyaret
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Çözüm Akademi Okulları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Maltepe Belediyesi’ne bağlı Üreten Engelliler Merkezi’ni ziyaret etti. 5. ve 6. sınıflardan 12 öğrenci ve 2 öğretmenin katıldığı ziyarette engelli çocukların yaptığı el işleri hakkında bilgi verildi.

Maltepe Belediyesi Üreten Engelliler Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Çözüm Akademi Okulları’nı ağırladı. 12 öğrenci ve 2 öğretmenin katıldığı ziyarette Çalışkan Karıncalar Atölyesi’nde boyama işleri yapan 5 çocuğun çalışmaları tanıtıldı. Anneler sınıfının da gezildiği etkinlikte yapılan oyuncak bebekler, yılbaşı süsleri, ahşap boyama ve örgü sepet gibi el emeği ürünlerin yapılışı hakkında bilgiler verildi.

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